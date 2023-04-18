عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 نيسان 2023

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النهار: "الثلثاء الساخن": تمديد وطعن واحتجاجات مطلبية... الجميّل لدوريل: لا يمكن تكريس الخضوع لـ"حزب الله"

الديار: قرارات حكومية ونيابية اليوم تزيد الانقسام السياسي وتفاقم مخاطر الانهيار المالي!

لعبة «القط والفأر» مستمرة بين الرياض وباريس: الجمود الرئاســــي مستمر ويتمدد

نصرالله يثير الهواجس في اسرائيل... اقرار بانهيار «الردع» شمالاً ولا حرب قريباً؟

الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: الخماسي يبحث عن رئيس من خارج المنظومة الحاكمة.. وتجمع موظفي القطاع العام يدعو لانتفاضة عارمة اليوم

لبنان يدنو من ورقة المليون ليرة.. والمعارضة تصف يوم تأجيل الانتخابات البلدية بـ«الأسود» وجعجع مصرّ على إجرائها

الشرق الأوسط السعودية: تسويق باريس فرنجية للرئاسة اللبنانية يصطدم بمعارضة مسيحية





الوطن السورية: عودة العلاقات السورية- السعودية إلى سابق عهدها باتت أمراً واقعاً ودمشق تترقب زيارة ابن فرحان … المقداد وصل إلى تونس لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين .. مصادر لـ«الوطن»: أولوية دمشق تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية