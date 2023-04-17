هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر: لطالما انتهج التيار مبادئ الشفافية واحترام القانون

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تنوّه هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر بالجهد المبذول من قبل نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة والجهاز الاداري في سبيل المحافظة على أموال الأطباء والنقابة عبر الاستفادة من منصة صيرفة وإجراء التحويلات المالية الضرورية بشكل قانوني وشفاف.

إن هذه الخطوة تثبت مرة جديدة أحقية نضال أطباء التيار ووقوفهم ضد كل ما كان يجري تمريره من محاولات تصريف اموال من خارج السبل المشروعة وزج النقابة في أتون السوق السوداء والمضاربة على العملة الوطنية.

لطالما انتهج التيار الوطني الحر مبادئ الشفافية واحترام القانون والمؤسسات والدفاع عن العملة الوطنية. لذلك تجدد هيئة الاطباء دعمها للنقيب والمجلس الحالي وتضع نفسها بتصرفهم من اجل المحافظة على انتظام العمل النقابي ودفعه نحو المزيد من المهنية والشفافية.