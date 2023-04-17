living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملف الرئاسي على نار خفيفة، على عكس ما يروِّج البعض!

17
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة الOTV:

ذا سار كلُّ شيء كما هو مرسوم، ولم يطرأ أيُّ تعديل مفاجئ على المواقف، من المفترض أن يلتئم مجلس النواب غداً، لا لانتخاب رئيس طال انتظارُه، بل للتمديد للبلديات والمخاتير، في ضوء عجز الحكومة عموماً، ووزارة الداخلية خصوصاً، عن تأمين الحد الأدنى من المتطلبات لحصول العملية الانتخابية، على عكسِ مزايدات الوزير من جهة، وبعض الأحزاب السياسية من جهة أخرى، حيث يشارك الطرفان في حفلة مزايدات سياسية جديدة، لا يدفع ثمنَها الا الناس.

وفي هذا السياق، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم: لماذا يضحي التيار دائماً من أجل الصالح العام، في وقت يكذب المزايدون والشعبويون ويستفيدون؟ وأضاف: اذا قاطعنا الجلسة، ماذا ستفعل القوات والمرجعيات، وماذا سيفعل ميقاتي وووزير داخليته، بالفراغ البلدي والاختياري، طالما لم يُسجَّل بعد أيُّ ترشيح؟ وختم باسيل بأن الأسهل هو مقاطعة الجلسة والمشاركة في حفلة الكذب. فما رأيكم؟ سأل رئيس التيار.

وبعيداً من الشأن البلدي والاختياري، الملف الرئاسي على نار خفيفة، على عكس ما يروِّج البعض. فالثنائي على تمسكه بمرشح الفرض، وأنصارُ التحدي على تخبطهم، حيث أثبتوا عجزهم حتى اللحظة عن اختيار مرشح بديل لميشال معوض، يكون قادراً على لمِّ شمل المعارضين والتغييريين، من دون ان يلقى رفضاً من التيار والاشتراكي وممثلي الطائفي السنية، فضلاً عن الثنائي.

وفي الانتظار، مزيد من الدوران في الحلقة المفرغة على المستوى المالي والمعيشي، والمحطة المقبلة بعد ظهر الغد، في جلسة حكومية لن تبحث في بند تمويل الاستحقاق البلدي والاختياري بعد التمديد، بل بالرواتب وتوابعها، على وقع يوم صاخب، حافل بالتحركات المطلبية من كل حدب وصوب.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   