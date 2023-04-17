مقدمة الOTV:

ذا سار كلُّ شيء كما هو مرسوم، ولم يطرأ أيُّ تعديل مفاجئ على المواقف، من المفترض أن يلتئم مجلس النواب غداً، لا لانتخاب رئيس طال انتظارُه، بل للتمديد للبلديات والمخاتير، في ضوء عجز الحكومة عموماً، ووزارة الداخلية خصوصاً، عن تأمين الحد الأدنى من المتطلبات لحصول العملية الانتخابية، على عكسِ مزايدات الوزير من جهة، وبعض الأحزاب السياسية من جهة أخرى، حيث يشارك الطرفان في حفلة مزايدات سياسية جديدة، لا يدفع ثمنَها الا الناس.

وفي هذا السياق، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم: لماذا يضحي التيار دائماً من أجل الصالح العام، في وقت يكذب المزايدون والشعبويون ويستفيدون؟ وأضاف: اذا قاطعنا الجلسة، ماذا ستفعل القوات والمرجعيات، وماذا سيفعل ميقاتي وووزير داخليته، بالفراغ البلدي والاختياري، طالما لم يُسجَّل بعد أيُّ ترشيح؟ وختم باسيل بأن الأسهل هو مقاطعة الجلسة والمشاركة في حفلة الكذب. فما رأيكم؟ سأل رئيس التيار.

وبعيداً من الشأن البلدي والاختياري، الملف الرئاسي على نار خفيفة، على عكس ما يروِّج البعض. فالثنائي على تمسكه بمرشح الفرض، وأنصارُ التحدي على تخبطهم، حيث أثبتوا عجزهم حتى اللحظة عن اختيار مرشح بديل لميشال معوض، يكون قادراً على لمِّ شمل المعارضين والتغييريين، من دون ان يلقى رفضاً من التيار والاشتراكي وممثلي الطائفي السنية، فضلاً عن الثنائي.

وفي الانتظار، مزيد من الدوران في الحلقة المفرغة على المستوى المالي والمعيشي، والمحطة المقبلة بعد ظهر الغد، في جلسة حكومية لن تبحث في بند تمويل الاستحقاق البلدي والاختياري بعد التمديد، بل بالرواتب وتوابعها، على وقع يوم صاخب، حافل بالتحركات المطلبية من كل حدب وصوب.