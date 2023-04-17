غسان عطالله للـtayyar.org: اجتماع العاشرة مساء للتكتل لتحديد الموقف النهائي من المشاركة في جلسة الغد

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غريس مخايل-أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله للـtayyar.org أن الجميع يحاولون التهرب من المسؤولية وفي الوقت نفسه الجميع يعلمون أن إمكانية إجراء الانتخابات البلدية أمر شبه مستحيل لأسباب عدّة. وأضاف عطالله أن العراقيل تتخطى الأمور التمويلية لتصل الى موضوع اضراب القضاة وأساتذة التعليم الرسمي وإقفال الدوائر الرسمية وغيرها، وإن عدم تواصل وزير الداخلية مع كلّ من وزير التربية والقائمقامين والمحافظين حتى الساعة هو خير دليل على ذلك.



وكشف عطالله أن تكتل لبنان القوي يعقد اجتماعاً العاشرة من هذا المساء لتحديد موقفه النهائي من جلسة الغد التشريعية بما عليها من بنود.