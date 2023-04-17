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‏‏‏‏‏‏‏‏"تجمع الكرامة لأساتذة التعليم المهني": ملتزمون بالإضراب!

17
APRIL
2023
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أكد "تجمع الكرامة لأساتذة التعليم المهني والتقني"، رداً على بيان صادر عن "رابطة التعليم المهني والتقني"، رفضه "لمضمون بيان الرابطة"، مصراً على قراره "عدم العودة القسرية إلى التعليم والالتزام بالاضراب حتى تحقيق المطالب المحقة للمعلمين
وقال التجمع في بيان: "إن وحدتنا وتكاتفنا وإصرارنا على موقفنا الحازم بعدم العودة هو السبيل الوحيد للمحافظة على هيبتنا وكرامتنا واسترجاع حقوقنا، والتي نعيد ذكرها عسى أن تنفع من يعنيهم الامر الذكرى: تحصين الرواتب وإعادتها إلى سابق قيمتها وإدخال أي زيادة في صلب الراتب، إعادة الاستشفاء إلى سابق عهده وتأمين التمويل اللازم لصندوق تعاونية موظفي الدولة، تعديل قيمة بدل النقل وجعله يتناسب مع غلاء سعر المحروقات وتحديد قيمته بما لا يقل عن ثلث صفيحة بنزين، زيادة قيمة التقديمات الاجتماعية لتتناسب مع القطاع الخاص، ضمان تثبيت سعر الدولار لمنع ذوبان أي زيادة تعطى على الرواتب
أضاف: "إن عبء إيجاد الحلول والموارد لتمويل هذه المطالب يقع حصرا على عاتق الحكومة وعليها التحرك والإيفاء بوعودها. إن الإضراب هو حق مشروع وقانوني يكفله الدستور وجميع الشرائع الدولية، نكرر الموقف ونجدد الدعوة للالتزام بالاضراب والمشاركة في وقفة يوم غد الثلاثاء أمام السرايا الحكومية تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء

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