لويس لحود زار محامص "بن الأهرام" في زحلة للإطلاع على أوضاع الزراعة الصناعية

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زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، يرافقه عضوا تجمع الصناعيين وسيم رياشي وجان اسطفان والمحامي نجيب كعدي محامص "بن الأهرام" في المدينة الصناعية في زحلة. وكان في استقبالهم وسيم المصري وعقيلته إيمان.

وبحسب بيان، تأتي هذه الزيارة في سياق الإطلاع على أوضاع الزراعة الصناعية في السوق اللبناني، كما تهدف الى تشجيع اصحاب هذه الصناعات للدخول الى أسواق جديدة وعلى فتح اسواق جديدة للتصدير.

وحث لحود المشاركة في المعارض الدولية وآخرها معرض "اكسبو قطر"، منوها "بجودة وعراقة بن الاهرام والتي تعد من اولى المحامص في البقاع"، مؤكدا "جودة الصناعة اللبنانية والثقة التي يحظى بها المنتج اللبناني في لبنان والخارج".