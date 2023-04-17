حمدان طلب من العسكريين في الخدمة الفعلية عدم المواجهة مع المتظاهرين غداً من العسكريين المتقاعدين‎‎

A + A -

أكد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي، ان نتوجه إلى أولادنا العسكريين في الخدمة الفعلية، بالتحية والتقدير، والطلب إليهم بعدم مواجهة المتظاهرين غداً بالساحات من المتقاعدين العسكريين، والموظفين المتقاعدين، لأنهم هؤلاء أهلكم، ويطالبون بحقكم بالعيش الكريم، وأنتم في الخدمة الفعلية قبل المطالبة بحقوقهم.

الحاكم المذهبي والطائفي يلي مخبى وراك، هوي الحرامي يلي سرقلك مالك، ويلي حرمك من تأمين حليب أطفالك، وعم يتلطى بانضباطيتك العسكرية..

يلي بوجك بيك وعرضك،والمظلومين والمقهورين متلك، كون السند لإلهم.

انت وهني الوطن، وحكام فيدرالية المذاهب والطوائف،

هني الفاسدون المفسدون العابرون.