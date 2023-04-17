حجار: إما أن نكون شركاء في صناعة التسوية أو ستكون على حسابنا!

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غرد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار عبر “تويتر”، قائلاً: ” إما أن نكون شركاء في صناعة التسوية أو ستكون على حسابنا! بعد الاتفاق السعودي-الإيراني برعاية صينيّة، تشهد المنطقة حراك عربي مكثّف بقيادة السعودية لمعالجة الأزمات الناجمة عن الحرب في سوريا وأرساء شروط للمرحلة المقبلة لعودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية … وملف النازحين السوريين في صلب اللقاءات. إن قطار التسويات قد أنطلق، على الرغم من بعض المعارضة العربية والدولية. وموقفنا السياسي الموحّد والعمل الدبلوماسي مهمان جداً لشرح وجهة نظرنا السياديّة والتأكيد على ثوابتنا وحثّ جامعة الدول العربية على مساندتنا لإيجاد حلٍّ سريع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم وتخفيف أعباء النزوح السوري عن أراضينا”.