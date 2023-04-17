سارق "يتنقّل" بين المنازل!

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بـلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة المنازل بواسطة الكسر والخلع في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت الشعبة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات لرصد المتورّطين بها وتوقيفهم".



ولفت إلى أنّه، "بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحدهم، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1971، لبناني). ‎وبتاريخ 3-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صور".



‎وبالتحقيق معه، "اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ حوالى /5/ عمليات سرقة منازل بواسطة الكسر والخلع في بيروت، وصور، والنبطيّة. كذلك صرّح بأنّ قيمة المسروقات التي قام بسرقتها من داخل المنازل بلغت تقريبًا /60,000/ دولار أميركي".

‎ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".