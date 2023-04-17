تحضروا.. الحرارة إلى 29 درجة في هذا اليوم!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان كتلة مدارية دافئة تتجه من الصحراء الافريقية الكبرى نحو جنوب تركيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تترافق مع رياح جنوبية شرقية عالية الرطوبة بسبب تمركز منخفض مداري غزير الامطار فوق شمال المملكة السعودية الامر الذي سيؤدي الى تكدس السحب الرعدية يومي الثلاثاء والاربعاء بين لبنان وغرب سوريا فتتشكل عواصف رعدية متفرقة مع امطار عابرة وربما تكون مع حبات برَد بشكل متفرق.



وأضاف: سوف يشهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل بحيث ستلامس 28 بقاعاً و29 ساحلا مع مرور سحب رعدية مصدرها شمال شبه الجزيرة العربية، فترفع الرطوبة الى 90%.

طقس يوم الاثنين مشمس ودافئ مع رياح تصل سرعتها الى 40 كم في الساعة.

طقس يوم الثلاثاء غائم بسحب ركامية بخاصة في البقاع والشمال تحمل مع رعود متفرّقة وامطار غير شاملة ويكون اتجاه الرياح جنوبي شرقي رطب حتى مساء الاربعاء، لتعود وتنخفض الحرارة صباح الخميس.



الحرارة على الساحل: 26 نهاراً و 20 ليلاً تصل ظهر الاربعاء الى 29 درجة.

في البقاع: 27 نهاراً و 15 ليلا

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 13 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 5 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية رطبة سرعتها 35 الى 50 كم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 90%

حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 18 درجة