living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضروا.. الحرارة إلى 29 درجة في هذا اليوم!

17
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان كتلة مدارية دافئة تتجه من الصحراء الافريقية الكبرى نحو جنوب تركيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تترافق مع رياح جنوبية شرقية عالية الرطوبة بسبب تمركز منخفض مداري غزير الامطار فوق شمال المملكة السعودية الامر الذي سيؤدي الى تكدس السحب الرعدية يومي الثلاثاء والاربعاء بين لبنان وغرب سوريا فتتشكل عواصف رعدية متفرقة مع امطار عابرة وربما تكون مع حبات برَد بشكل متفرق.


وأضاف: سوف يشهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل بحيث ستلامس 28 بقاعاً و29 ساحلا مع مرور سحب رعدية مصدرها شمال شبه الجزيرة العربية، فترفع الرطوبة الى 90%.

طقس يوم الاثنين مشمس ودافئ مع رياح تصل سرعتها الى 40 كم في الساعة.

طقس يوم الثلاثاء غائم بسحب ركامية بخاصة في البقاع والشمال تحمل مع رعود متفرّقة وامطار غير شاملة ويكون اتجاه الرياح جنوبي شرقي رطب حتى مساء الاربعاء، لتعود وتنخفض الحرارة صباح الخميس.

الحرارة على الساحل: 26 نهاراً و 20 ليلاً تصل ظهر الاربعاء الى 29 درجة.
في البقاع: 27 نهاراً و 15 ليلا
على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 13 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 5 ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية رطبة سرعتها 35 الى 50 كم في الساعة.
الضغط الجوّي: 1010hpa
الرطوبة: 90%
حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 18 درجة

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   