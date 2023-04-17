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الأسد يهنئ بعيد الفصح أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي

17
APRIL
2023
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الوطن السورية: بتكليف من الرئيس بشار الأسد، زار وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام رؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، ونقل لهم تهاني ومعايدة الرئيس الأسد بمناسبة عيد الفصح المجيد.

 

ونقل عزام إلى الوكيل البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران رومانوس الحناة، تهاني الرئيس الأسد له ولأبناء الطائفة الكريمة بالعيد المجيد.

 

وأعرب الوكيل البطريركي الحناة عن عميق شكره وامتنانه للرئيس الأسد على لفتته الكريمة بتقديم التهاني والتبريكات لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد، داعياً اللـه أن يحمي سورية وشعبها وجيشها الباسل وقائدها الرئيس بشار الأسد.

 

وزار عزام أيضاً بطريركية السريان الأرثوذكس بدمشق والتقى النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية المطران مار كيرلس بابي، ونقل له ولأبناء الطائفة الكريمة تهاني وتبريكات الرئيس الأسد بعيد الفصح المجيد.

 

من جهته عبر المطران بابي عن شكره وتقديره العميق للفتة الكريمة من الرئيس الأسد بتقديم التهاني والمعايدة لأبناء طائفة السريان الأرثوذكس بهذا العيد المجيد، متضرعاً إلى اللـه تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد لما فيه خير الوطن والأمة.

 

وفي التاسع من الشهر الحالي هنأ الرئيس الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.

الوطن السورية
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