الشيخ قاسم: الحديد لا يفله إلّا الحديد

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أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال "الضفة درع القدس" في سبلين،أمس، أننا "نواجه تحالفًا أميركيًا لإحداث الفوضى"، مؤكدا أن كل ما تفعله أميركا في لبنان هو ضرر بضرر، مشيرا إلى أن المفسدين في لبنان معروفون عند الناس.





وجدد الشيخ نعيم قاسم موقف حزب الله المبدئي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، لافتًا إلى أن دعم الشعب الفلسطيني هو فعل إيمان.

وشدد على أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا بلغة الصاروخ والبندقية، مشيرًا إلى أن الحديد لا يفله إلّا الحديد.

وأشار إلى أن الانتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت صوابية خيار المقاومة وإمكانية التحرير.

وقال: "أنظروا إلى صمود غزة ومعركة سيف القدس وعملية وحدة الساحات.

وأضاف: يجب أن نوّفر كل إمكانيات القوة وخاصة السلاح والمال ومن يقول نحن مع المقاومة ولكن غير المسلحة نقول له خيط بغير هالمسلة.

وأكد أننا في مرحلة ترهل كيان الاحتلال وتفكيكه.. ونحن في مرحلة يوجد فيه صراع إرادات إرادة الاستكبار الأميركية الأوروبية التي صنعت هذا الكيان وهناك إرادة شعب فلسطين ومحور المقاومة.

وقال: نقبل أن لا يكون هناك أناس لا يضربون ضربة (على الكيان الصهيوني) لكن أن لا يطعنوا المقاومة.

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه يريد حقه، لافتا إلى أن فلسطين ارتوت بدماء شهدائها، مؤكدا أن "فلسطين لا تقبل القسمة... فلسطين من البحر إلى النهر.