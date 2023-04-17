عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 نيسان 2023

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النهار: اعنف الانتقادات الكنسية للنواب عشية جلسة التمديد

الأنباء الكويتية: مجلس النواب يمدد للمجالس البلدية غداً والمعارضة تستعد للطعن

«الرئاسة» بين سامي الجميّل وباتريك دوريل في باريس غداً



الشرق الأوسط السعودية: السعودية تحتفي بالذكرى السنوية السادسة لولاية العهد

الأمير محمد بن سلمان وضع الاستقلال الكلي للقرار السياسي السعودي ضمن أولوياته ونجح في تحقيق ذلك



الوطن السورية: المقداد في تونس اليوم لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي … تلقى رسالة من الرئيس الأسد.. تبون: الجزائر لن تتخلى عن سورية مهما كانت الصعوبات