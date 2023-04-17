الأنباء الكويتية: السفيرة الفرنسية أبلغت بري «بأن موضوع سليمان فرنجية مش كثير ماشي»

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الأنباء الكويتية: سيكون رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على موعد في الإليزيه غدا الثلاثاء مع حامل ملف الرئاسة اللبنانية المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، لإجراء جولة حول الاسماء المطروحة.

وما يجدر ذكره ان رئيس «الكتائب»، كما رئيس «القوات اللبنانية»، يرفضان وصول أحد مرشحي الممانعة الى قصر بعبدا، ويعتبران فرنجية ممانعا بالسليقة وبحكم ترشيحه من قبل «أمل» وحزب الله، فضلا عن علاقاته السياسية التاريخية بهذا الخط المتحالف مع ايران.

الاعلامي عبدالله قمح تحدث أمس عن مرونة في الموقف الفرنسي، وأن السفيرة الفرنسية آن غريو ابلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري «بأن موضوع سليمان فرنجية مش كثير ماشي».