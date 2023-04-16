وزارة الخارجية تطمئن: الجالية اللبنانية في السودان بخير ولا إصابات

A + A -

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنّها "تتابع بإهتمام كبير الأوضاع في السودان وتتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدَم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين، وانه وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه فإن الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل اية إصابات للبنانيين".

وأضاف البيان: "كما تدعو الوزارة كل اللبنانيين المقيمين في السودان إلى اتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم. ويمكن للحالات الطارئة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان ديما حداد على الرقم التالي "واتسآب": 00249901748097".