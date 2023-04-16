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شرطة مجلس النواب توضح !

16
APRIL
2023
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أصدرت قيادة شرطة مجلس النواب بيانا نفت فيه جملة وتفصيلاَ ما نشرته إحدى المنصات الإعلامية الإخبارية الإلكترونية عن إقفال باب كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة أمام المصلين.

وأكدت شرطة مجلس النواب بأن كل ما ورد في سياق الخبر هو كذب وإفتراء ويندرج في سياق التحريض الفتنوي الطائفي البغيض، مشيرةً في بيانها إلى أن كل الإجراءات المتخذة في محيط مجلس النواب وضمناً كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة هي بالتنسيق وبالتوافق وبمباركة من أصحاب السيادة في رعية كنيسة مار جرجس ومع أصحاب السيادة في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، الذين بدورهم مشكورين إستنكروا مضمون ما تم نشره من إفتراءات.

هذا وكان قد صدر عن كاتدرائيّة القدّيس جاورجيوس في وسط بيروت، بيان جاء فيه: "ثمّة خبر يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ مفاده أنّ المؤمنين قد تمّ منعهم من الوصول إلى كاتدرائيّة القدّيس جاورجيوس في وسط بيروت مِن قِبَل عناصر الجيش اللّبنانيّ ووحدات حرس مجلس النوّاب".


وأوضحت في البيان أنّ "هذا الخبر عارٍ عن الصحّة جملةً وتفصيلًا، وأنّ عدد المؤمنين المُصلِّين في الكاتدرائيّة نهار الفصح، كما سائر أيّام الأسبوع العظيم المقدّس، كان بالمئات، وذلك بتسهيلاتٍ مباشرةٍ من قِبَل الجيش اللّبنانيّ ووحدات حرس المجلس النيابيّ مشكورين".

وعليه، تمنّت على "جميع مروِّجي الأخبار الكاذبة عدم النّطق بلسان الكنيسة، كما نرجو المؤمنين عدم الإلتفات إلى هكذا أخبار فتنويّة أو التأثّر بها. حمى الله وطننا من كلّ فتنةٍ ومُفتِنٍ، وحَفِظَ الجميع سالمين. المسيح قام".

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