أبو زيد يستنكر الإشكال أمام بلدية جزين ويدعو الى التعقل

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بعد الإشكال الذي حصل أمام بلدية جزين غرد النائب السابق أمل أبو زيد قائلا: "نستنكر المشهد الذي حصل امام مبنى بلدية جزين من تضارب واعتداء على أعضاء في المجلس البلدي وموظفين، الذي نعتبره بعيداً عن سلوكيات واخلاق وممارسات اهلنا في جزين."

وأضاف: "ندعو إلى التعقّل والرويّة والحوار ومراجعة الدراسات الموضوعة في البلدية للتأكد من التدابير المتخذة للوصول إلى النتائج البيئية والإقتصادية المرجوة."

وختم بالقول: "وإننا إذ نشكر المراجع الأمنية التي لجمت الأمور أمس، ندعو كل الجهات والمراجع المسؤولة الأمنية والسياسية إلى إتخاذ كافة التدابير الآيلة إلى منع تكرار حوادث مماثلة و إلى قطع الطريق أمام المصطادين في الماء العكر ليبقى قضاء جزين مقصداً ومعلماً سياحياً بامتياز."