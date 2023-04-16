هل تعود الأمطار مطلع الأسبوع؟

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يؤثر على لبنان طقس مستقر يرافقنا في الايام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية منتصف الاسبوع المقبل.

وتسيطر على لبنان كتل هوائية حارة نسبيا الاسبوع المقبل، وتستمر لغاية يوم الاربعاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٥ درحة، بقاعا بين ٨ و ٢٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢١

- الجو : مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية

- الرياح : شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي ١٠١٣ hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر والجو غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.

الاربعاء: مستقر والجو غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.