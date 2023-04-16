الأنباء الكويتية: مشاركة سورية في القمة العربية... لا ضمانات فرنسية للبنان

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

المشهد الاقليمي في حالة تبدل سريعة على مستوى الأوضاع في اليمن وسورية، حيث كانت البداية عملية تبادل الأسرى الناجحة على الصعيد اليمني، فيما عرض الاجتماع التشاوري الذي انعقد في جدة خلال زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لضرورة اعادة سورية الى الحضن العربي، تمهيدا لمشاركتها في القمة العربية بعد إقرار الدور العربي في إنهاء الأزمة السورية بحل سياسي.

هذه الإيجابيات المحققة سرعها الاتفاق السعودي - الايراني الذي أقر في بكين، وعلى وعد ان يصل الدور الى لبنان الغارق في انقساماته السياسية.

فعلى مستوى الاستحقاق الرئاسي، حيث عقدة العقد، الحراك الفرنسي مستمر، انما لم يستشف منه حتى الآن ما يدل في المواقف المعلنة، ولا حتى بصيص امل، وقد استذكرت اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات اللبنانية قول رئيس الجمهورية الراحل شارل الحلو عام 1969: لا ضمانات فرنسية للبنان، لتصل الى القول «المشهد يتكرر الآن».