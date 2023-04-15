هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر: نشكر الملتزمين والمؤيدين والمقرّبين من التيار وجميع الذين ساهموا في تحقيق فوز مرشح التيار الزميل جهاد شاهين

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صدر عن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تشكر هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر المهندسين الملتزمين والمؤيدين والمقرّبين من التيار وجميع الذين ساهموا في تحقيق فوز مرشح التيار الزميل جهاد شاهين بعضوية مجلس النقابة.

وتهنئ جميع المهندسين الفائزين في هذا اليوم الانتخابي الذي سادته روح الزمالة وكان عرساً ديمقراطياً بكل معنى الكلمة وهذا ما عكسته نسبة المشاركة في هذه الظروف الصعبة المتزامنة مع المناسبات الدينية.

وتدعو الهيئة جميع القوى النقابية والفعاليات المهنية الى طي صفحة الانتخابات وشبك الايادي من اجل انقاذ النقابة ومساعدة المهندسين في هذه الظروف.

كما تعاهد الهيئة كل المهندسين ان الزميل الفائز جهاد شاهين سيكون صوتهم في مجلس النقابة وسيعمل مع جميع الخيّرين لنقابة شفافة وعصرية.