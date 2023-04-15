"القوات حضرت ٧ جلسات تشريعية في فترة الفراغ الرئاسي بين ٢٠١٤ و٢٠١٦".. التيار: من نصدّق جعجع أو عدوان؟

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صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

امر جيد ان تكون القوات اختصرت موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية كلّه بمن نصدّق، وزير الداخلية ام التيار، والجواب على ردها الاخير علينا هو عند النائب جورج عدوان في تصريحه الأخير بإسم "تكتل الجمهورية القوية" بعد اجتماع اللجان النيابية الأخير، فمن نصدّق جعجع او عدوان ؟ والحقيقة ان الجواب هو عند كل نائب حضر اللجان المشتركة، وكل محافظ وقائمقام وقاض ومعلّم ومأمور نفوس وموظف في السجل العدلي، اضافة الى كل مقدّم طلب ترشيح لم يتم تسجيله، وكل مواطن راغب بالترشّح، وكل محازب عامل في ماكينة انتخابية… والجواب هو في النص الدستوري الواضح والحكومة المستقيلة، وفي حضور القوات ٧ جلسات تشريعية في فترة الفراغ الرئاسي بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ واقرار ١٢٤ قانونا؛ وهنا كل المصداقية وكل الفرق بين الشعبوية والواقعية، وبين التضليل والحقيقة ... وبين القوات والتيار.