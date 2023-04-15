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سرقوا جرس كنيسة بأسلوب "محترف"... و"المعلومات" تلقي القبض عليهم بأقلّ من 24 ساعة!

15
APRIL
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـدّاخلي شعبة العـلاقات العامّـة، بلاغٌ جاء فيه, "ليل تاريخ 11-4-2023، أقدم مجهولون على سرقة جرس كنيسة مار أنطونيوس، الكائنة في محلّة قنابة – برمانا، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة".

وأضاف, "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّات السارقين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّات جميع المتورطين، ومنهم: م. م. (من مواليد عام 1983، سوري), أ. ز. (من مواليد عام 2005، سوري), س. أ. ح. (من مواليد عام 1997، سوري), وم. ز. (من مواليد عام 2008، سوري), وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم، وتوقيفهم".

وتابع, "بتاريخ 12-4-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف جميع المذكورين أعلاه في بلدة بصاليم. وقدّ تبيّن أنّ المشتبه فيهم قاموا بنقل الجرس الى بؤرة في محلّة نهر الموت، على متن "بيك أب" نوع تويوتا لون أبيض -المستخدم في عملية السرقة أيضاً- حيث تمّ ضبطه، إضافةً إلى ضبط درّاجة آليّة استخدمها أفراد العصابة للكشف والمراقبة قبل تنفيذ السّرقة".

واستكمل البلاغ, "بالتاريخ ذاته، أوقفت دوريّات من الشّعبة، كلّاً من: ح. ع. (من مواليد عام 2007، مكتوم القيد), م. خ. (من مواليد عام 1988، سوري), وذلك لقيامهما بتكسير الجرس المسروق في داخل "بؤرة خردة" في عمشيت".

كما أوقفت دوريّات الشّعبة، "في بؤرةٍ في محلّة نهر الموت، مجموعة من الأشخاص كانوا قد نقلوا الجرس على متن "بيك أب" نوع هينو لون أزرق (تمّ ضبطه)، إلى طرابلس، حيث بيعَ في إحدى بؤر الكسر والخردة، وهم كلٌّ من: م. خ. (من مواليد عام 1997، سوري), أ. ب. (من مواليد عام 2001، سوري), ج. ب. (من مواليد عام 2001، سوري), و. ب. (من مواليد عام 2004، سوري)".

ولفت البلاغ إلى أنه "ضبط بحوزة (أ. ب.) و (ج. ب.) مبلغ 550 دولاراً اميركيًا و31.2838.000 ليرة لبنانيّة".

بالتحقيق مع الموقوفين، "اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، لجهة سرقة الجرس من الكنيسة في قنابة-برمانا ونقله الى بؤرة في "نهر الموت"، ومن ثُمَّ الى بؤرة في "عمشيت"، حيث عملوا على تكسيره، وبعدها إلى "بؤرة خردة" في مدينة طرابلس، حيث باعوه".

وأشار البلاغ إلى أنه, "حُجِزَت سيّارتا "البيك أب" والدرّاجة الآليّة عدليًا، وسُلِّمَ الجرس إلى كاهن الرعيّة بالإضافة إلى المبلغ المضبوط لإعادة ترميمه، وأجري المقتضى القانوني بحق المتورطين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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