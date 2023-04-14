منير يونس للـtayyar.org: محامو خير الدين ينصحونه بالتعاون مع القضاء الفرنسي، وهذا هو السيناريو المرتقب لجلسة الاستماع لسلامة الباريسية

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غريس مخايل

بعد جلسة الاستماع لمروان خير الدين في باريس، لفت الصحافي الاقتصادي منير يونس عبر الـtayyar.org أن محامي خير الدين ينصحونه بتعديل إفادته عن تلك التي أدلى بها في كانون الثاني الماضي في بيروت وأن يفصح عن مزيد من المعلومات للفرنسيين لعلّ وعسى يأخذ صفة المتعاون ما يخفّف العبء عليه.

أما في ما يتعلّق بجلسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحددة في 16 أيار المقبل في العاصمة الفرنسية، فلفت يونس الى أنه ثمة سيناريو محتمل وهو أن يصدر القاضي شربل أبو سمرا قرار منع سفر لسلامة قبل هذا الموعد لأن هناك جلسة استماع له في 18 أيار في بيروت وبالتالي يتمكن سلامة من عدم مواجهة القضاء الفرنسي في باريس.

وأضاف يونس:"سلامة سيقدّم الدفوع الشكلية المتوجبة عليه، لكن اذا قرأنا الاتهام الموجه الى خير الدين فإن اسم رياض سلامة يرد بشكل غير مباشر حين يتم التطرق الى "موظف عمومي"، وكذلك كان القضاء الفرنسي قد ادعى على صديقة سلامة الاوكرانية وبالتالي من المستحيل أن يحصل الادعاء على خير الدين وآنا كازاكوفا من دون الادعاء على سلامة، وهو أمر من المرجح أن يحصل وأن تستمر المحاكمات حتى وإن لم يحضر سلامة جلساته في باريس".