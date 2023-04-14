الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقتي حي السلم والرويس

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎ "بتاريخ 12 / 4 / 2023 ، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطنَين (م.ص.) و(أ.ح.) لإقدام الأول على تعاطي المخدرات، وسرقة كابلات ومضخات مياه كهربائية، وهواتف خلوية، ودراجات نارية وتزوير مستنداتها وإعادة بيعها، ولقيامه بأعمال سلب ونشل. كما يوجد في حق الثاني مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وتأليف عصابة سرقة وسلب.

كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الرويس – بعبدا السوري (ح.ا.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتجوّله دون أوراق قانونية. وقد ضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومبلغاً مالياً.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".