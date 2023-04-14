المديريّة العامّة لأمن الدّولة تلبّي دعوةً من رئاسة الحكومة العراقيّة

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إعتبرت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان في بيان، أنه "مع استمرار إضراب موظفي القطاع العام تتفاقم الصعوبات المالية التي تتراكم على المستشفيات يوما بعد يوم".





وقالت: "لقد توقفت آليات العمل بين المستشفيات والجهات الضامنة بدءا من عدم امكان تسليم فواتير المرضى وصولا الى عدم تسديد المستحقات التي لها في ذمة الدولة، مستحقات يعود بعضها الى اكثر من 15 شهرا ".



وإذ أكدت أنها "تقف بقوة مع مطالب موظفي القطاع العام"، وطالبت الحكومة "بتلبية هذه المطالب المحقة كي تعود الدولة الى صلب عملها الا وهو تسيير أمور الناس".

وأشارت إلى أن "الاستمرار في الوضع الحالي يقوّض أسس المؤسسات لا سيّما الاستشفائية ويهدد الأمن الصحي للمواطنين الذين يعانون أصلا من عدم قدرتهم في الحصول على العناية الطبية".