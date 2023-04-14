"الخارجية" ترحّب بالبيان السعودي- السوري المشترك

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان السعودي- السوري المشترك الصادر في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في جدة. وثمنت في بيان، “رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى وطنهم”، معلنة إستعدادها التعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان.

وقالت: “كذلك يدعم لبنان ويشجع المساعي والجهود العربية الحميدة كافة للوصول الى حل عربي للازمة السورية في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإستقرارها، ويدعم بسط سلطة الدولة على كافة ترابها، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري بالرخاء والأمان”.