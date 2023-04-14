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استعدوا لدرجات الحرارة المرتفعة!

14
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من اليوم ويستمر خلال الأيام القادمة. 

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة. 

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الجمعة: صاف يتحول خلال النهار إلى قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. ترتفع درجات الحرارة خاصة في الداخل ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تحذير من الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1600م خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع على المرتفعات والداخل واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء أما على الساحل فستنخفض بشكل طفيف.

الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة على المرتفعات والداخل واستقرارها على الساحل يرافقها طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. 

-الحرارة على الساحل من 11 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 16 درجة، في الداخل من 4 إلى 17 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا تتحول إلى شمالية غربية خلال النهار، تتراوح سرعتها بين 10و 30كلم/س. 
 
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات في الفترة الصباحية بسبب الضباب. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%. 
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.   حرارة سطح الماء: 19°م. 

- الضغط الجوي: 1022 HPA           أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,09          ساعة غروب الشمس: 09,19

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