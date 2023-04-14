بكمينٍ محكم... "المعلومات" توقف سارق سيّارة

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صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشخص ينفّذ عملية سرقة من داخل سيارة في محلة الجناح، بعد أن قام بكسر زجاجها، وفرَّ على متن سيارة نوع "BMW" لون أسود مجهولة باقي المواصفات".



ولفت إلى أنّ "القطعات المختصة في الشعبة كثّفت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتوصّلت الى تحديد هويته، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات. وبنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، تبيّن أن الأخير يقيم في منطقة الجناح".



وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 3-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة الجناح، وتم ضبط سيارته نوع "BMW"‏ المستخدمة في عملية السرقة".

وبالتحقيق معه، "اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة المذكورة من داخل سيارة في محلة الجناح بعد كسر زجاجها، كما اعترف بتعاطي المخدرات".



ووفق البلاغ، "تم حجز سيارته عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".