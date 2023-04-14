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غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل في حسابه عبر تويتر وقال: "يوسف خليل، وزير مالية لبنان: في تحقيق المجرم رياض سلامة الأوروبي! وقد تم الإستماع الى خليل سابقاً."

وأكمل: "لماذا خليل؟ لأنه مدير العمليات في مصرف لبنان والمسؤول عن السندات والدين والشهادات وإدخال أموال حساب العمولات.."

وأضاف عقل: "وفي الوزارة، خليل مسؤول عن المالية، تدقيق جنائي، الحاكم، رقابة.. يتبع."

وفي تغريدة ثانية في حسابه عبر تويتر أضاف المحامي وديع عقل: "اليوم، العين على باريس: كلام قانوني-قضائي! يتبع..."