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تتسارع وتيرة السرقات في البقاع الشمالي بشكل لافت، وسط حالة من الاستياء العارم لدى أهالي المنطقة، ومناشدات بلجم عمليات السرقة بتوقيف الفاعلين والمتورّطين، سواء أكانوا لبنانيين أم سوريين. لا فرق بين منازل أو غرف زراعية في السهول أو أملاك خاصة أو عامة أو حتى مدافن للأموات، جميعها تتعرّض للسرقة في غالبية قرى وبلدات بعلبك الهرمل. تكاد لا تخلو بلدة على طول المحافظة وعرضها من سرقة كابلات الكهرباء، وحتى أعمدتها الخشبية أو الحديدية، لتحرم مئات المنازل وحتى بلداتها من التيار الكهربائي.

في بلدة دورس، وبعد أيام قليلة على سرقة كابلات التيار الكهربائي وألواح الطاقة الشمسية وماكينات الإنترنت من مركز دورس الصحي لرعاية الأم والطفل، فوجئ أبناء البلدة بسرقة الباب الحديدي لمدافن الطائفة المسيحية عند المدخل الرئيسي للمدافن، بالإضافة إلى قسم من السياج الخارجي انتُزع من مكانه. من دورس إلى مدينة بعلبك حيث تمّت سرقة منشآت آبار مياه الشفة التي تؤمّن المياه للمواطنين. أما إيعات فكانت لها الحصة الكبرى من السرقات بإقدام مجهولين منذ أيام قليلة على سرقة 24 لوح طاقة شمسية كانت البلدية تعمل على تجهيزها لتركيبها لبئر المياه التي تغذي البلدة، كما سُرق كابل كهربائي للبئر بطول 450 متراً، بالإضافة إلى سرقات طاولت فتحات قنوات مياه الأمطار الحديدية، وحاويات النفايات وأسلاكاً كهربائية ومقتنيات من منازل.

يكشف رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر لـ«الأخبار» أن شبكات السرقة «لا تتطلب الكثير من الجهد من الأجهزة الأمنية لتوقيفها، إذ تمكنّا عبر متابعاتنا المحدودة، من توقيف عصابة سرقة الحاويات وأخرى كانت تسرق فتحات شبكات المياه الحديدية ومضخّات المياه من أمام المنازل، بالإضافة إلى عصابات سرقة كابلات الكهرباء النحاسية وتم تسليم أفرادها جميعهم للأجهزة الأمنية، وغالبية هذه العصابات كانت عبارة عن قادة لبنانيين وأفراد من التركمان والسوريين» كما يؤكد. يناشد عبد الساتر الأجهزة الأمنية بقمع عمليات السرقة وتوقيف عصاباتها ومن يشارك في جرم شراء المسروقات، «لأنهم جميعاً مدانون ويحرمون الأهالي من "جنى عمرهم" بسرقة منازلهم وألواح الطاقة الشمسية ومن التغذية بالتيار الكهربائي ليس لبلدة واحدة فحسب وإنما لقرى مجاورة كما حصل منذ أيام عندما ضبطنا كابلات توتر عالٍ تغذي بلدتي إيعات ودير الأحمر، كان اللصوص قد عمدوا إلى قطعها وإنزالها عن أعمدة التوتر ونقل جزء منها على عجل والتخلي عن الباقي».

وليس بعيداً عن إيعات، تشهد بلدة مقنة عمليّات سرقة زوايا التشبيك الحديديّة الداعمة لأبراج التوتر العالي وبوتيرة متواصلة منذ أسابيع. وقد أكدت مصادر في شركة كهرباء لبنان أن أعمال سرقة زوايا التشبيك الداعمة لأعمدة التوتر العالي لا تزال مستمرة حيث سقط برجَان بقوة 220 kva رقم 19 و20، ليصبح عدد الأبراج التي تمّ إسقاطها وسرقتها خلال أسبوع واحدٍ، خمسة أبراج بالإضافة إلى 14 برجاً تابعة لخطوط الـ66 kva والمجاورة لأبراج الـ220 kva، وهذه الأبراج تعود لخطّ النقل بعلبك ـ اللبوة ـ الهرمل 66 kva، وهذا الخطّ يُغذّي بشكلٍ مباشرٍ محطّتَي اللبوة والهرمل، وأبراجه باتت قاب قوسَين من السقوط، ما سيُؤدّي حتماً إلى انقطاع التيّار الكهربائيّ عن مناطق البقاع الشماليّ كافة.

سرقة بوابات المدافن في بلدة دورس دفعت رئيس بلدية دورس إيلي الغصين إلى عقد مؤتمر صحافي في مركز البلدية، شدّد فيه على أن «السرقات التي تطاول دورس منذ ما يقارب السنة غريبة عن طبيعة العلاقات بين أبنائها، وقد بدأت المشكلة بسرقة الريغارات، وتمادت إلى لمبات البلدية على أعمدة الكهرباء في الأحياء الداخلية، ثم ألواح الطاقة الشمسية من المركز الصحي ضمن حرم البلدية، الذي يستفيد من خدماته أكثر من ألف لبناني وسوري وفلسطيني، ووصلت بهم الوقاحة إلى سرقة بوابة وسياج من أرض خصّصها المجلس البلدي لإقامة مدافن للمسيحيين بمشروع كلفته 17 ألف دولار مموّلة من إحدى الجمعيات»، مشدّداً على أن «البلدة لم تكن تشهد مثل هذه السرقات قبل دخول النازحين السوريين إليها، ونحن نستغرب عدم القبض على أيّ من مرتكبي السرقات حتى الآن، فهل ننتظر حتى يدخل اللصوص إلى المساجد والكنائس والمبنى البلدي؟!» يقول.