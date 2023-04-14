قحط سياسي يُترجم عجزاً

أبلغت أوساط سياسية الى صحيفة «الجمهورية» انه، وفي مقابل الدينامية الديبلوماسية التي تسود المنطقة وتكسر الحواجز بين الدول التي كانت تباعد بينها الخصومات، يعاني لبنان قحطاً سياسياً يُترجم عجزاً عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية، وذلك في انعكاس لعبثية القوى السياسية التي تمعن في الحفر داخل الهاوية بدل التقاط فرصة التفاهمات الإقليمية.

ولفتت هذه الاوساط الى «ان الواضح هو أنّ الزخم الخارجي المُستجد لا يضع في طليعة الاولويات لبنان الذي يسبقه الملف اليمني والملف السوري في انتظار ان تصبح «الأرض الجرداء» جاهزة في الداخل لتلقّف اي تسوية محتملة.

وانطلاقاً من انّ هذه المرحلة مخصّصة على المستوى اللبناني لتقطيع الوقت ليس إلا، أكدت الاوساط انّ النصاب العددي والميثاقي للجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مُؤمّن، متوقعة ان يشارك فيها نحو 70 نائباً او أقل بقليل.