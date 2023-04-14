لبنان ثاني أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار!

A + A -

بلغت تكلفة تحويل 200 دولار من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان 22.06 دولاراً في الفصل الرابع من العام 2022، مشكّلةً 11.03% من قيمة المبالغ المرسَلة، مقارنةً بـ26.33 دولاراً (أي 13.17% من قيمة المبلغ المرسَل) في الفصل الذي سبقه.



أَصدَرت مجموعة البنك الدولي أخَّيراً إحصاءاتها الجديدة المتعلِّقة بكلفة تحويلات المغتربين في جميع أنحاء العالم، والتي تَحتَسِب تكلفة إنجاز التحويلات الماليّة من 48 دولة إلى 105 وجهاتٍ مختلفة. وتَشمل الكلفة هذه رسوم المعاملة، وسعر الصرف المعتمَد، وسرعة الخدمة، وغيرها. وقد كَشَفَت الإحصاءات أنّ تكلفة تحويل 200 دولار من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان هي ثاني أغلى تكلفة (22.06 د.أ.) في العالم في الفصل الرابع من العام 2022، أي ما يشكّل 11.03% من قيمة المبالغ المرسَلة، مقارنةً بـ26.33 دولاراً (أي 13.17% من قيمة المبلغ المرسَل) في الفصل الذي سبقه.في سياقٍ متّصِل، إرتفعت كلفة تحويل 500 دولار من الولايات المتّحدة إلى لبنان إلى 26.97 دولاراً (5.39% من قيمة المبالغ المرسلة) في الفصل الرابع من العام 2022، من 26.33 دولاراً. (5.27%) في الفصل الذي سبقه. أيضاً، أشارت إحصاءات البنك الدولي إلى أنّ كلفة إرسال 200 دولار من كندا إلى لبنان قد انخفضت إلى 16.44 دولاراً (8.22% من قيمة المبلغ المرسَل)، فيما زادت هذه الكلفة من أستراليا إلى لبنان إلى 23.20 دولاراً (11.60%).

أمّا في ما يتعلّق بالدول الأوروبيّة، فقد تدنّت كلفة تحويل 200 دولار من السويد إلى 15.22 دولاراً (7.61% من قيمة المبالغ المرسَلة)، كما تراجعت التحويلات الآتية من فرنسا إلى 16.03 دولاراً (8.01%) في الفصل الرابع من العام 2022، علماً أنّ كلفة تحويل 500 دولار من السويد وفرنسا إلى لبنان قد وصلت إلى 28.34 دولاراً و28.48 دولاراً بالتتالي.من ناحية أخرى، فإنّ كلفة إرسال 200 دولار من ألمانيا قد تراجعت إلى 15.63 دولاراً (7.82%) كما وانخفضت كلفة تحويل 500 دولار إلى 31.86 دولاراً (6.37%). يجدُر الذكر أنّ لبنان قد برز كخامس أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار من ألمانيا في الفصل الرابع من العام 2022.

إقليميّاً، إنخفضت كلفة إرسال 200 دولار من المملكة العربيّة السعوديّة إلى لبنان إلى 10.35 دولارات (5.18% من قيمة المبلغ المرسَل) في الفصل الرابع من العام 2022، كما وتراجعت كلفة إرسال 500 دولار إلى 16.73 دولاراً (3.35% من المبلغ المرسَل).