الجمهورية: دبلوماسي عربي: تذليل الخلافات الخليجية حول سوريا اليوم

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الجمهورية: تستضيف السعودية اليوم اجتماعًا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية كبرى يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الشهر الماضي.

يُعقد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدّة وتشارك فيه أيضًا مصر والعراق والأردن، للبحث في مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل حوالى شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

وقال دبلوماسي عربي في الرياض، اشترطَ عدم الكشف عن اسمه أمس، إنّ «الغرض من الاجتماع تذليل الخلافات الخليجية حول سوريا قدر الإمكان».