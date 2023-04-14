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الشرق الأوسط السعودية: مصدر عربي: حسم القرار في «اجتماع جدة»... عودة سوريا إلى الجامعة العربية...

14
APRIL
2023
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الشرق الأوسط: بينما تتجه الأنظار إلى الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى مصر والأردن والعراق، (الجمعة)، في جدة، رجحت مصادر عربية مطّلعة أن يشهد الاجتماع «صدور القرار الحاسم بشأن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها القمة العربية المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل».

 

وأفاد مصدر دبلوماسي عربي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» شرط عدم الإفصاح عن هويته، بأن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية «لا يزال محل إنضاج»، وأن هناك أجواء وصفها بـ«الإيجابية» تسود المشاورات الجارية حالياً بين عدة عواصم عربية فاعلة.

 

ولفت المصدر إلى أن «الزيارات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لعدد من العواصم العربية، ومن قبلها التقارب والحراك الدبلوماسي اللذين شهدتهما الساحة السورية عقب زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، ساهمت في (تليين المواقف)»، مضيفاً أن «عدد الدول العربية الممانعة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية يبدو أقل من أي وقت مضى».

 

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قد زار (الأربعاء) مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عند بداية النزاع في سوريا، وفق ما أورته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

 

وقبيل زيارة المقداد، تم الإعلان عن اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى مصر والأردن والعراق، (اليوم الجمعة)، في جدة، للبحث في عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

الشرق الأوسط
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