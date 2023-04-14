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عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 نيسان 2023

14
APRIL
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الأخبار: الـ NGOs تريد بلديات بدل الدولة

فرنسا في لبنان: سياسة بوجهين؟

الأحزاب «تسترجع» نقابة المهندسين

 

 



الديار: تطيير الانتخابات البلدية «بتغطية» من «التيار» و«بالتكافل» بين ميقاتي وبري
باريس تنقل اجوبة فرنجية للسعوديين والرياض على سلبيتها بانتظار طهران!
اسرائيل مستنفرة خوفاً من المفاجآت وترقب لمواقف نصرالله في يوم القدس

 

 

 

البناء: العالم يحيي يوم القدس في مناخ التحولات مع النهوض الفلسطيني والتراجع الإسرائيلي نصرالله: مفاعيل الاتفاق السعودي الإيراني والانفتاح على سورية تصب لمصلحة فلسطين التمديد للبلديات الثلاثاء… و«القومي» يكرّم المنار: صوت المقاومة ونموذج الإعلام المسؤول

 

 

 

نداء الوطن: الخماسية بعد الفطر... و"حزب الله" ملتزم قواعد "الترسيم" رغم الصواريخ
موفد ماكرون عاد خائباً من السعودية وغريّو تنصح بانسحاب فرنجية

 

 

 


اللواء: الملفات الثقيلة بين عيدين: بلديات ممدَّدة والرواتب على بركان التضخم
المشاورات الفرنسية - السعودية متواصلة.. ومحاولات جدية لملء الشغور قبل منتصف حزيران

 

 

 

النهار: "ثلثاء الجلستين" يُسقط الانتخابات ويتحدى المعارضة

 

 

 

 

الجمهورية: البلديات تتأجل سنة

 

 

 

l'orient le jour: Le projet d’ajournement officiellement sur les rails

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