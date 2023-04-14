الأنباء الكويتية: جعجع: رفضنا رئيسا من الفريق الآخر بشكل صريح... ولا نقبل...

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الأنباء الكويتية: اعتبر رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ان حل الازمات اللبنانية يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، مضيفا في حفل افطار رمضاني، اقامه وعقيلته النائبة ستريدا جعجع في معراب غروب امس الاول، «رفضنا رئيسا من الفريق الآخر بشكل صريح ومن دون أي مواربة، كما لا نقبل برئيس «ليس برئيس» يستغلون ضعفه ورماديته ليسيطروا عليه، باعتبار ان الرئيس الذي لا يكون رئيسا بالفعل، سيعجز حتما عن اتخاذ القرارات الجريئة والمستقلة التي بات لبنان بأمس الحاجة إليها للخروج من أزمته، وبالتالي سيستمر التنظيم المسلح مع حلفائه الفاسدين في موقع الهيمنة الفعلية على الدولة وقرارها».