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العميد مصطفى حمدان: اعملوها في لبنان، أحسن من البهدلة عند الأجانب.

13
APRIL
2023
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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
لا يكفي أن هذه الطغمة الحاكمة المذهبية الطائفية، أن تدمر مقومات الوطن عن سابق تصور وتصميم، بمسار ممنهج للهروب بما سرقت أيديهم من أموال الشعب اللبناني، بل حملوا أطفال لبنان وشبابه خجلاً تاريخياً، وإهانة معنوية لكل اللبنانيين، بالملاحقات القضائية الأجنبية بحق المجرم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي ستكرّ المسبحة من بعده، لتطال وزراء ونواب وموظفين رسميين، بتهم النصب والاحتيال وتبييض الأموال.
الأخطر أن ممثلية الطوايف والمذاهب المهيمنة، سنة وشيعة ومسيحية ودرزية، وذريتهم وخزمتشيتهم، متمسحين ما بحسوا.
أنا كمواطن أطلب ممن يدعي عفة منهم، في مجلس النواب بالتحديد، عوضاً أن يتحفونا كل مساء بخبريات تأجيل الانتخابات البلدية، وتفنيصات الصراعات فيما بينهم على حقل الموز، وهم عن عملهم الرئيسي بانتخاب رئيساً للجمهورية بقرار خارجي صارم حازم، يشكلوا لجنة من الأوادم اذا بعد في أوادم، ويعلنوا من أين لهم هذا؟؟؟ وماذا يملكون من أموال منقولة وغير منقولة في الخارج والداخل؟؟؟، رغم أن منهم فرغت خزائنهم وفي البنوك لأنهم لهطوا المال العام وهربوه إلى الخارج.
ما تنسوا عيالكم واولادكم والأصهرة ومن لفّ لفّكم.
اعملوها في لبنان، أحسن من البهدلة عند الأجانب.

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