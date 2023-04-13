نصرالله: تداعيات الاتفاق السعودي الإيراني بدأت تظهر بالمنطقة ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا

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اعتبر الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمة له خلال فعاليات "منبر القدس"،أن "العالم يسير على المستوى الدولي نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونهاية القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الحامي المطلق للكيان الصهيوني"، وقال: "كل التطورات تخدم صراعنا مع الاحتلال الصهيوني ومشاريع الهيمنة الأميركية".



ورأى ان " تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني، بدأت تظهر بشكل متسارع، من خلال مسار الدبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلبا على الكيان الإسرائيلي".



وتابع: "أننا شهدنا خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قويا مقتدرا، وسنشهد تطورات مرتبطة بسوريا وتواصل الدول العربية معها وعودة العلاقات معها".



وأكد أن "الاحتضان الشعبي للمقاومة ومجاهديها في الضفة، والمشاركة في العمليات والعناد الفلسطيني الذي يسبب الارتباك للمقاومة، والحضور في المسجد الأقصى، وتنامي المقاومة في غزة، يجب أن تتمركز الجهود على دعم المقاومة والقدس".