المكاري تفقد مبنى تلفزيون لبنان: نحو اعادة ترتيب العقارات المستأجرة والمملوكة

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تفقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، مبنى "تلفزيون لبنان"، في الحازمية، يرافقه وفد من شركة BPM للمقاولات في حضور مديرين في تلفزيون لبنان ومستشارين.

واطلع الوفد على المبنى الذي سيعاد تأهيل جزء منه كخطوة أولية ليصبح صالحا لاحتواء أرشيف التلفزيون. وتأتي هذه الخطوة، في إطار خطة متكاملة وضعها المكاري لإنعاش التلفزيون والنهوض به وعودته إلى تألقه، كما كان سابقا.

وتحدث المكاري فأوضح أنه منذ تسلمه التلفزيون، يحاول العمل "بخطوات سريعة للتمكن من تأهيل مبناه في الحازمية"، لافتا إلى أن "هناك مساحات غير مستثمرة، ونحن نعمل لاعادة ترتيب العقارات المملوكة والمستأجرة".

وقال: "سنوزع المكاتب بين تلة الخياط والحازمية. كما أننا في صدد تأهيل جناح في مبنى الحازمية لنقل مديريات إليه، وقد تكون مديرية الأرشيف من بينها".

وأشار إلى أن "هناك فريقا من المتعهدين سيتولى هذا الأمر، والعمل سيبدأ غدا"، وقال: "سنعد خرائط لما هو موجود ونشكل لجانا متخصصة".