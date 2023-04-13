حجار: البيان المشترك لوزيري خارجية سوريا والسعودية خطوة ايجابية تتلاقى مع رؤيتنا لحل ملف النازحين

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غرد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار عبر حسابه على "تويتر": "بعد اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، صدر بيان مشترك عنهما شدد على "أهمية تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية". إن هذه الخطوة الإيجابية تتلاقى مع رؤيتنا السيادية لحل هذا الملف منذ سنوات، وسنتابع العمل للتوصل إلى تبني جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي هذا المسار".