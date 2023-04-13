living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم جدول أعمال الجلسة التشريعية نهار الثلاثاء

13
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

- الوقوف دقيقة صمت "حدادا على النائبين السابقين عبد هللا األمين و مخايل الضاهر.

١ - إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد والية المجالس البلدية و اإلختيارية . المقدم من النائبين جهاد الصمد و سجيع عطية.

٢ - إقتراح القانون المع ّجل المكرر الرامي إلى تمديد والية المجالس البلدية و اإلختيارية . المقدم من النائب الياس بو صعب .

٣ - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/۲۰٢١ تاريخ ۱۹/۷/۲۰۲۱ النافذ اعتبارا" من ٢٩/٧/۰۲۰٢٢ المقدم من النواب علي حسن خليل - جهاد الصمد و اآلن عون .

٤ - اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ٣ من المادة ۱۰۱ من قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/٢٠٢١ تاريخ ۱۹ تموز ۲۰۲۱ المقدم من النواب غادة أيوب - فادي كرم - رازي - الحاج - جورج عدوان - غسان حاصباني و نزیه متی .

٥ - اقتراح القانون الرامي إلى إرجاء تطبيق قانون الشراء العام في لبنان على البلديات بإستثناء بلديات مراكز المحافظات المقدم من النائبين بالل عبدهللا و هادي أبو الحسن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   