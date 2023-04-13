اليكم جدول أعمال الجلسة التشريعية نهار الثلاثاء

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دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

- الوقوف دقيقة صمت "حدادا على النائبين السابقين عبد هللا األمين و مخايل الضاهر.

١ - إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد والية المجالس البلدية و اإلختيارية . المقدم من النائبين جهاد الصمد و سجيع عطية.

٢ - إقتراح القانون المع ّجل المكرر الرامي إلى تمديد والية المجالس البلدية و اإلختيارية . المقدم من النائب الياس بو صعب .

٣ - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/۲۰٢١ تاريخ ۱۹/۷/۲۰۲۱ النافذ اعتبارا" من ٢٩/٧/۰۲۰٢٢ المقدم من النواب علي حسن خليل - جهاد الصمد و اآلن عون .

٤ - اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ٣ من المادة ۱۰۱ من قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/٢٠٢١ تاريخ ۱۹ تموز ۲۰۲۱ المقدم من النواب غادة أيوب - فادي كرم - رازي - الحاج - جورج عدوان - غسان حاصباني و نزیه متی .

٥ - اقتراح القانون الرامي إلى إرجاء تطبيق قانون الشراء العام في لبنان على البلديات بإستثناء بلديات مراكز المحافظات المقدم من النائبين بالل عبدهللا و هادي أبو الحسن.