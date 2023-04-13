حيدر عيسى للـtayyar.org بعد تعيينه عضواً في المجلس السياسي للتيار: عكّار كانت دائماً في قلب التيار وهو كان دائماً نبعاً تشرب من مياهه الوطنية كل عكار

A + A -

غريس مخايل - بعد تعيينه خلال الافطار الرمضاني الذي يقيمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلّ عام، شكر العضو المعيّن في المجلس السياسي للتيار الوطني الحر حيدر عيسى رئيس التيار على الثقة التي منحه إياهها، معتبراً أن الأمر يرتّب على عاتقه مسؤوليات كبيراً لكنه سيعمل بكل جهد ليكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية.

واعتبر عيسى أن التيار الوطني الحر لطالما جسّد روح العيش الواحد يداً بيد، ولطالما أظهر أنه تيار عابر للطوائف وهو بهذه التعيينات الداخلية إنما يبرهن عن تجذّره بمبادئه التي قام عليها.

وأشار عيسى الى أن ما يطالب به التيار اليوم أساسي لناحية المركزية السياسية والدفاعية والنقدية من جهة واللامركزية الادارية والمالية من جهة ثانية كما قال الوزير باسيل، لأنه على ما قال كذلك المؤسس الرئيس العماد ميشال عون "لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم"، والتيار الوطني الحر هو خير نموذج لذلك حين يقف المسلم الى جانب المسيحي في الدفاع عن حقوقه بالوطن وحين يستشرس المسيحي بالدفاع عن أخيه المسلم اذا تعرّض أحد له".

عيسى الذي لفت الى أن لبنان يجب أن يكون صورة عن هذا التلاقي، اعتبر أن البلاد على حافة الهاوية وهناك استحقاقات داهمة يجب أن تجرى لذلك من الضروري تغليب لغة العقل والحوار وعدم انتظار إشارات الخارج، فانتخاب رئيس للجمهورية على سبيل المثال لا الحصر هو استحقاق داخلي وكل من يراهن فيه على التطورات الاقليمية أو الدولية سيكون خاسراً.

وكذلك تطرق الى أهمية أن يأخذ الملف القضائي المرتبط بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجراه وكذلك هناك تعويل كبير على التحقيقات الاوروبية، فمن حق اللبنانيين أن يعرفوا من سرق جنى عمرهم ونهب أموالهم، ومن نظّم وهندس وأدار هذه العصابة طيلة السنوات الثلاثين الماضية.

وعلى صعيد آخر أكد عيسى أنه من خلال عضويته في المجلس السياسي سيحمل هواجس أبناء عكار بشكل عام الى قلب التيار الذي لم يغب أصلاً عنها، وكذلك هواجس الطائفة العلوية بشكل خاص خصوصاً أن أبناءها يعتبرون من الأقليات وهم مثلهم مثل أبناء الأقليات المسيحية محرومون من التمثيل الوزاري وغيرها من المراكز في الدولة، وهذا الأمر يضيف نقطة صغيرة على المشهد الوطني الكبير الجامع للتيار.

وختم عيسى بالقول:"عكّار كانت دائماً في قلب التيار الوطني الحر وهو كان دائماً نبعاً تشرب من مياهه الوطنية كل عكار، هكذا كنا وهكذا سنبقى، كما الماء نحن "ما في شي بوقفنا نكون تيار وطني حر من عكار لكل لبنان".