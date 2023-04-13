"60 ألف قارورة و300 الف حقنة"... دواءٌ "أساسيّ" وصل إلى لبنان!

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، بيانٌ جاء فيه: "تسلمت وزارة الصحة العامة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، دفعة من الانسولين تضمنت 60 ألف قارورة، و300 الف حقنة (اللازمة لأخذه)".



وأضاف البيان، "ستصل كميات اكبر من الانسولين، بأنواعه الثلاثة، خلال الاسابيع القليلة المقبلة، لتلبية احتياجات مراكز الرعاية الصحية للاشهر الـ12 المقبلة".



ويعتبر الانسولين من الادوية الاساسية التي تحرص الوزارة على توافرها، مجانا، في مراكز الرعاية الصحية الاولية الموزعة على الأراضي اللبنانية كافة، ويمكن للمواطنين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية الحصول على أدويتهم الاساسية، وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة في هذه المراكز، وهي ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات العالمية.