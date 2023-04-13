الخارجية تدين إجراءات الحدّ من وصول المسيحيين لكنيسة القيامة بالقدس

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين "الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والغير قانونية الهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس الشريف يوم السبت القادم للاحتفال بسبت النور، حيث تشكل إنتهاكا" واضحاً للحق الطبيعي والقانوني والانساني في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية".

كما حذرت الوزارة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي المتعمّد ضدّ الفلسطينيين، من خلال إستفزاز مشاعرهم الدينية، داعية المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل، لإحترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وأماكنها المقدّسة والتوقّف عن تقييد حريّة العبادة فيها.