هل أصبحت أدوية الأمراض المستعصية متوافرة؟... هذا ما كشفه الأبيض

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أعلن وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أنّ "أدوية الأمراض المستعصية أصبحت متوافرة ويشملها نظام التّتبّع"، لافتًا إلى أنّ "هناك نحو 150 دواءً يتمّ تأمينها مئة في المئة، ولكن هناك بعض الأدوية تتأخّر بالوصول".

أمّا بالنّسبة للشّكاوى المقدَّمة من المواطنين عن تأخّر دخولهم إلى نظام التّتبّع، فأكّد في حديث إذاعي، أنّ "وزارة الصحة العامة تتواصل معهم وتقدّم الحلول المناسبة، الّتي تتمثّل إمّا بتغيير الطّبيب أو بإدخالهم مباشرةً إلى البرنامج، علمًا أنّ من واجب الطّبيب أن يدخلهم إلى نظام التّتبّع ليصلهم الدّواء كلّ شهر".

وعمّا إذا كانت الأدوية متوفرة في لبنان، أوضح الأبيض أنّ "المشكلة لم تُحلّ نهائيًّا، لكن لا شكّ أنّ نظام التّتبّع حلّ جزءًا كبيرًا من المشكلة، فمن أصل 500 دواء أصبح لدينا 150 ضمن نظام التّتبّع، لكنّني أعتبر أنّ المشكلة تُحلّ نهائيًّا عندما يحصل كلّ مريض على دوائه".