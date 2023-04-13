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يونس أهدى الوزير باسيل لوحا تقديريا "عزيز ع قلبو"... والوزير باسيل: هالشعار بحملو بفخر

13
APRIL
2023
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غرد الوزير جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر":

شعار المقاومة بآخر السبعينات رمز لمناضلين؛ منهم ناس استشهدوا ،وناس الله طوّل بعمرن حتى يوعوّا الأجيال ويربطوا ماضينا بمستقبلنا. هالشعار بحملو بفخر وبشكر رفيقنا حبيب يونس وبوعدو حافظ عليه.

 

وكان الدكتور حبيب يونس قد أهدى الوزير باسيل هذا الشعار, قائلا عبر حسابه على "تويتر":

من 45 سني، تسلمت من قايد المقاومي، الشيخ بشير الجميل، لوحا تقديرًا لجهد عملِتو أول شعبي خامسي، كنت بعدادا، أنا ورندا المر، خلال حرب المية يوم سنة ١٩٧٨. هـ التزكار العزيز ع قلبي، قدمتو اليوم هديي لرجل الساعا، رجل الموقف الحق رئيس التيار الوطني الحر النايب المهندس جبران باسيل.

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