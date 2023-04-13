المفتي قبلان: اكبر مطلب انقاذي يكمن بالتلاقي الوطني لحماية البوسطة الرئاسية

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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

“المحسوم أن الحرب الأهلية المشؤومة لم تبدأ بتاريخ 13 نيسان 1975، وكان الخلل بنيوياً وطائفياً وعلى تماس بالكارثة الصهيونية التي بدأت بفلسطين وأثّرت بشكل مباشر على لبنان، فيما النزعة الطائفية الداخلية كانت بمثابة زيت على نار. واليوم الإسرائيلي أكبر تهديد للبنان، وأكبر منه القطيعة السياسية والنزعة الفيدرالية والكارثة المالية والتوظيف الدولي للنزوح، والمطلوب من بعض الرؤوس الحامية التبريد وعدم المغامرة لأن لبنان لا يحتمل لعبة انتحار سياسي وتوظيف دولي على شكل تمزيق طائفي بسياق سيناريو أميركي يريد لبنان ميدان رماية، وأكبر مطلب إنقاذي اليوم يكمن بالتلاقي الوطني لحماية البوسطة الرئاسية من اللعبة الطائفية والخرائط الدولية لأن أجندة القطيعة السياسية تذكرنا بالتاريخ الأسود لبوسطة عين الرمانة”.