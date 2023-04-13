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إليكم طقس الـ "weekend"!

13
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة شمالا و ساحلا، فيما ترتفع بشكل ملموس جنوبا وفي الداخل على أن تبقى دون معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط من حيث غزارة الأمطار وإنخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على الجبال، حتى مساء اليوم الخميس، حيث ينحسر تدريجيا نحو الشرق و يستقر إعتبارا من غد الجمعة (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا وتصل سرعتها إلى 60 كلم/س، يرتفع معها موج البحر ، وتتساقط الثلوج على إرتفاع 1400 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الإنفراجات ، ويستقر الطقس تدريجيا إعتبارا من المساء، كما يتوقع تشكل طبقات من الجليد بدءا من إرتفاع 1700 متر في المناطق الجبلية خلال الليل.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة شمالا و ساحلا، فيما ترتفع بشكل ملموس جنوبا وفي الداخل على أن تبقى دون معدلاتها الموسمية.

السبت: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع إرتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة (4 درجات) والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسجب مرتفعة مع إستمرار درجات الحرارة في الإرتفاع (بحدود ال 4 درجات) والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء جنوبا وفي الداخل.

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