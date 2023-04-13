المرصد الأوروبي: القضاء الاوروبي سيستمع مجددا الى وزير المالية اللبناني في قضية سلامة

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أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه على "التويتر" الى أنه "سيعاد الاستماع الى وزير المالية يوسف بصفته كمدير سابق لدائرة العمليات المالية في مصرف لبنان من قبل القضاء الاوروبي في قضية الاختلاس وتبييض الاموال والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان قد تم الاستماع اليه سابقاً في القضية".

وأضاف المرصد: "أثناء تولي يوسف خليل مهامه كمدير لادارة العمليات المالية في مصرف لبنان كان مسؤول عن إدارة إصدارات الدين المحلي (أذون وسندات الخزانة)، فحص طلبات الائتمان من قبل القطاع العام والمؤسسات، مراقبة السيولة والوضع النقدي، متابعة التسهيلات المصرفية الممنوحة للخزينة، تنفيذ قرارات مصرف لبنان لشراء أو بيع أذون الخزانة، الإشراف على حساب مصرف لبنان الذي وردت فيه عمولات سندات الخزينة".